السودان: إغلاق طرقات و"قنابل غاز" لتفريق المتظاهرين وسط الخرطوم

وكالات:

أغلق معتصمون طرقا حيوية في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، الأحد، وسط انتشار مكثف للشرطة، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، صعّد معتصمو القصر الجمهوري في الخرطوم مُجددًا، بإغلاق غالبية الطرق والجسور وسط العاصمة، وإضرام للنيران في إطارات سيارات بشارع النيل.

في المقابل، تم رصد انتشار أمني كثيف في الشوارع الجانبية للاعتصام، وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وسط العاصمة.

ويدخل الاعتصام يومه التاسع، وتنفذه مجموعة "ميثاق التوافق الوطني" المنشقة عن قوى الحرية والتغيير، مطالبة بحل الحكومة وتوسيع قاعدة المشاركة في مؤسسات الانتقال.

يأتيذلك بعد ساعات من حراك دبلوماسي قام به المبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان، بهدف "دعم الانتقال الديمقراطي المدني في السودان".

وعبر فيلتمان عن الموقف الأمريكي خلال لقائه رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وأكدت السفارة الأمريكية بالسودان، في بيان، أن فيلتمان أعاد التذكير باستمرار دعم واشنطن لعملية الانتقال الديمقراطي، و"حض كافة الأطراف على تجديد الالتزام بالعمل معا لتنفيذ الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام".