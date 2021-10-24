المفوضية الليبية تحدد مواعيد الترشح للانتخابات وتعد بـ"النزاهة"

وكالات:

قالت مفوضية الانتخابات الليبية، الأحد، إن باب الترشيح للانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، سيجري فتحه عند اكتمال الاستعدادات اللوجستية.

وأوضحت المفوضية، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، أن المخطط له في الوقت الحالي هو فتح باب الترشيح خلال النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل.

وشددت المفوضية على عدم التساهل مع أي محاولة من أجل النيل من سمعتها، مشددة على إقامة انتخابات حرة ونزيهة.

وأشارت إلى أن قوائم الناخبين سيجري نشرها يوم الاثنين 25 أكتوبر الجاري، في مسعى إلى إتاحة الفرصة أمام أي طعن محتمل.

وفي سياق متصل، أوضحت المفوضية أن إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا سيجري بشكل متزامن.

وليبيا الغنية بالنفط غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام الزعيم معمر القذافي ومقتله في 2011 إثر انتفاضة شعبية آزرها عسكرياً حلف شمال الأطلسي.

والخميس الماضي، عبر وزراء خارجية الدول العربية المشاركة في مؤتمر "دعم استقرار ليبيا" بطرابلس، عن دعمهم لإجراء الانتخابات في البلاد، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مُجددين رفضهم التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي.