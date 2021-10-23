إردوغان يعلن سفراء 10 دول "أشخاصا غير مرغوب فيهم"

وكالات:

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، سفراء 10 دول، بينهم الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، طالبوا بالإفراج عن المعارض التركي عثمان كافالا، أشخاصا غير مرغوب فيهم.

وقال الرئيس التركي خلال تدشينه منتزها بولاية أسكي شهير: "أعطيت التعليمات لوزير الخارجية لإعلان سفراء 10 دول طالبوا بالإفراج عن كافالا أشخاصا غير مرغوب فيهم".

ووصف إردوغان دعوة سفراء 10 دول بالإفراج عن كافالا بأنها "قلة أدب"، مضيفا "عليهم أن يعرفوا ويفهموا تركيا وإلا سيغادرون بلدنا".