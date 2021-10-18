أرامكو السعودية تدرس طرح حصة من أسهم شركتها لتجارة الوقود للاكتتاب

الرياض - (د ب أ):

كشفت مصادر سعودية اليوم الإثنين أن شركة أرامكو النفطية تدرس إمكانية بيع حصة من أسهم شركتها لتجارة الوقود والزيوت بالتجزئة وطرحها للاكتتاب.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية عن تلك المصادر القول إن قرارا في هذا التوجه لم يتخذ حتى الآن ولازال في طور النقاش، وقد تصرف الشركة النظر عنه.

وقد تناولت الصحف العالمية هذا الموضوع وقالت إن الطرح العام الأولي لشركة الوقود لايزال في مراحله الأولى.

وفي وقت سابق أعلنت شركة أرامكو أنها تستعد لتدشين أولى محطات بيع الوقود بالتجزئة في المملكة، وهي خطوة ستتبعها خطوات متسارعة للدخول في السوق الذي يحتاج لخبرات شركة عملاقة مثل أرامكو.