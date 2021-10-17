Masrawy logo white

توقعات بخروج الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون من المستشفى اليوم الأحد

07:17 ص الأحد 17 أكتوبر 2021
توقعات بخروج الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون من المستشفى اليوم الأحد

بيل كلينتون

توقعات بخروج الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون من المستشفى اليوم الأحد
لوس أنجلوس - (د ب أ/ت ك أ):
يتوقع أن يغادر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون مستشفى في أورانج كاونتي بولاية كاليفورنيا اليوم الأحد بعد أن أمضى قرابة أسبوع هناك بسبب إصابة في المسالك البولية.
لوس أنجلوس - (د ب أ/ت ك أ):
يتوقع أن يغادر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون مستشفى في أورانج كاونتي بولاية كاليفورنيا اليوم الأحد بعد أن أمضى قرابة أسبوع هناك بسبب إصابة في المسالك البولية.

وقال أنجيل اورينا المتحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق يوم السبت "إن حالة الرئيس كلينتون تحسنت بشكل ممتاز خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وسيبقى طوال الليل في مركز يو سي إيرفين الطبي لمواصلة تلقي المضادات الحيوية الوريدية قبل الخروج المتوقع غدا"،وفقا لصحيفة لوس أنجليس تايمز الأمريكية.

وزارت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، زوجة بيل كلينتون، وابنتهما تشيلسي الرئيس الأسبق بالمستشفى يوم السبت.

وكان كلينتون،75 عاما، في زيارة لأصدقاء له في أورانج كاونتي عندما شعر بالإرهاق يوم الثلاثاء الماضي وتم نقله إلى المستشفى.

وتم تشخيص إصابته بعدوى في المسالك البولية وانتشرت في مجرى الدم. وقال أحد مساعديه إن كلينتون يخضع للعلاج في وحدة عناية مركزة كإجراء احترازي بسبب جائحة كورونا.​

وقال أنجيل اورينا المتحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق يوم السبت "إن حالة الرئيس كلينتون تحسنت بشكل ممتاز خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وسيبقى طوال الليل في مركز يو سي إيرفين الطبي لمواصلة تلقي المضادات الحيوية الوريدية قبل الخروج المتوقع غدا"،وفقا لصحيفة لوس أنجليس تايمز الأمريكية.

وزارت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، زوجة بيل كلينتون، وابنتهما تشيلسي الرئيس الأسبق بالمستشفى يوم السبت.

وكان كلينتون،75 عاما، في زيارة لأصدقاء له في أورانج كاونتي عندما شعر بالإرهاق يوم الثلاثاء الماضي وتم نقله إلى المستشفى.

وتم تشخيص إصابته بعدوى في المسالك البولية وانتشرت في مجرى الدم. وقال أحد مساعديه إن كلينتون يخضع للعلاج في وحدة عناية مركزة كإجراء احترازي بسبب جائحة كورونا.

بيل كلينتون كاليفورنيا أورانج كاونتي

الخبر التالى:

الخارجية الأمريكية:ندعم حق الشعب الكوبي في التظاهر وندين قمع النظام

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
874

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

855

متعافون اليوم

317585

إجمالي الإصابات

17926

إجمالي الوفيات

268210

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • كورونا في 24 ساعة| منع غير المطعمين من دخول المصالح الحكومية.. والجرعة الثالثة لهذه الفئات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا