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"جونز هوبكنز" : إصابات كورونا حول العالم تتجاوز عتبة الـ 240 مليون حالة

07:55 ص السبت 16 أكتوبر 2021
"جونز هوبكنز" : إصابات كورونا حول العالم تتجاوز عتبة الـ 240 مليون حالة

أرشيفية

واشنطن- (أ ش أ):
ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 240 مليونا و46 ألفا و432 حالة.

وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم السبت، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و889 ألفا و103 وفيات.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 8ر44 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34 مليون إصابة، لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 6ر21 مليون حالة.​

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