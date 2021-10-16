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غرق 11 طالبا في نهر خلال خلال نزهة استكشافية في إندونيسيا

07:57 ص السبت 16 أكتوبر 2021
غرق 11 طالبا في نهر خلال خلال نزهة استكشافية في إندونيسيا

أرشيفية

جاكرتا- (د ب أ):
لقي 11 طالبا في المرحلة الإعدادية حتفهم غرقا أثناء محاولتهم عبور نهر خلال نزهة استكشافية في إقليم جاوة الغربية الإندونيسي، حسبما أفاد مسؤول اليوم السبت.

وكان الطلاب يتجولون بطول نهر في منطقة "سياميس" كنشاط خارج المنهج عندما وقع الحادث يوم الجمعة، وفقا لزعيم المنطقة هيرديات سوناريا.

وأوضح سوناريا أنه يبدو أن تيارا قويا جذب الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما بينما كانوا يعبرون النهر.

وأضاف أن "فرق البحث عثرت على كل الضحايا عند مصب النهر"، وأصيب عدة مدرسين بإصابات خطيرة أثناء محاولاتهم إنقاذ طلابهم.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن النزهة شارك فيها 150 طالبا من مدرسة هارابان بارو الإسلامية.

نزهة استكشافية إندونيسيا حالات غرق طلاب المرحلة الإعدادية

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