الولايات المتحدة واليونان توقعان بروتوكول تعديل اتفاقية التعاون الدفاعي الثنائي

واشنطن - أ ش أ:

وقع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس تعديلا لاتفاقية التعاون الدفاعي المشترك، مما يعكس تصميم واشنطن وأثينا على مواجهة التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية من خلال العلاقات الاستراتيجية.

وقال بلينكن - في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - إن التعديل يعمق الشراكة الثنائية بين البلدين، ويوسع أطر اتفاقية التعاون الدفاعي للحفاظ على جيوش قوية وقادرة وقابلة للتشغيل المتبادل.

وأضاف أن هذا التعديل يجعل الاتفاقية الثنائية بين واشنطن وأثينا متوافقة مع اتفاقيات التعاون الدفاعي الثنائية الأخرى بين حلفاء (الناتو)، وبما يكفي للسماح لليونان والولايات المتحدة بتعزيز الأمن والاستقرار في شرق البحر المتوسط ​​وما وراءه.

وأفاد بأن واشنطن ترحب باستثمار اليونان المستمر في القدرات الدفاعية والتزامها بالوفاء بالتعهد الذي قطعته بقمة الناتو في ويلز.​