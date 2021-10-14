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رئيس تونس يقرر سحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي والتحقيق معه

04:49 م الخميس 14 أكتوبر 2021
رئيس تونس يقرر سحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي والتحقيق معه

الرئيس قيس سعيد

وكالات:

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، سحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي، إثر تصريحاته الأخيرة، مؤكدًا عدم وجود مجال للتمتع بهذا الامتياز والتجول بين العواصم للإضرار بتونس.

جاء ذلك خلال إشراف الرئيس سعيد على أول اجتماع للحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن، الخميس، بحسب قناة "نسمة" التونسية.

كما طلب الرئيس التونسي، أثناء الاجتماع، من وزيرة العدل فتح بحث تحقيقي في تصريحات المرزوقي، مشددا على أنه لا مجال للتآمر على أمن تونس الداخلي والخارجي.

كان المرزوقي حرّض سلطات دولة أجنبية على اتخاذ تدابير عقابية ضد تونس والسعي لإفشال القمة 50 لمنظمة الفرنكوفونية. الأمر الذي وصفته نقابة السلك الدبلوماسي التونسي بالخطير والمُشين.

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