المتحدث باسم رئيس الفلبين: مقترح تلقيح المواطنين أثناء نومهم "مزحة"

مانيلا- (د ب ا):

قال هاري روكي المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، الخميس، إن الرئيس كان يمزح عندما اقترح إعطاء المواطنين اللقاح ضد فيروس كورونا أثناء نومهم في حال ترددوا في الحصول على اللقاح.

وأضاف روكي أن تصريحات دوتيرتي كانت مزحة لتلطيف الأجواء خلال اجتماع مجلس الوزراء الاثنين الماضي، والذي أذيعت أجزاء منه على شاشة التلفزيون.

وأوضح أن "تلك الاجتماعات تكون طويلة للغاية، وأنتم تشاهدون جزءا فقط منها"، مُضيفًا "ومن أجل أن لا نغفو، نحن في حاجة لبعض المزحات".

وأدلى دوتيرتي بهذا المقترح أثناء تعبيره عن غضبه إزاء استمرار تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 2.69 مليون شخص منذ العام الماضي.

وسجلت الفلبين أكثر من 40 ألف حالة وفاة بالفيروس، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وقال دوتيرتي "أعلم أن الكثير من الأشخاص مازالوا لا يريدون الحصول على اللقاح، وهذه مشكلة".

وأضاف دوتيرتي أنه يحب على المسؤولين البحث عن المترددين في الحصول على اللقاح، و " ودخول منازلهم أثناء نومهم وإعطائهم اللقاح".

وحصل أكثر من 25.5 مليون فلبيني، أو أكثر من 23% من تعداد السكان على جرعات اللقاح كاملة منذ أن بدأت الفلبين حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في مارس الماضي. ومن المقرر أن تبدأ الحكومة في تطعيم الأطفال غدا الجمعة.