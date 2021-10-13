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"فيسبوك" تقرر حظر حركات اجتماعية وصفتها بالـ"عسكرية"

07:54 ص الأربعاء 13 أكتوبر 2021
"فيسبوك" تقرر حظر حركات اجتماعية وصفتها بالـ"عسكرية"

أرشيفية

كاليفورنيا - أ ش أ:

كشفت وثيقة صادرة عن منصة فيسبوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، عن حظر 986 حركة اجتماعية عسكرية.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن 986 مجموعة ووضعت على قائمة خاصة لـ "الحركات الاجتماعية العسكرية" المحظورة، ضمن قائمة أكبر تحمل اسم "الأشخاص والمنظمات الخطرة".

وتشير قائمة فيسبوك إلى الجماعات المسلحة، التي تروج للنزاع المسلح، وكذلك الجماعات التي تروج للعنف أو النهب أثناء الاحتجاجات.

وأشار موقع "ذا فيرج" إلى أن القائمة تتكون إلى حد كبير من ميليشيات يمينية مع بعض المنظمات اليسارية أو الفوضوية أو العامة المناهضة للحكومة.

وتشمل قائمة "الأشخاص الخطرين" العصابات العنصرية البيضاء، ومجموعات الكراهية وفروع تنظيم القاعدة وغيرها من المنظمات الإرهابية العالمية.​

هذا المحتوى من

Asha
منصة فيسبوك التواصل الاجتماعي حظر حركات اجتماعية

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