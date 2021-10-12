وزير بريطاني يتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الرغبة في نجاح بلاده

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

اتهم اللورد فروست، الوزير المسؤول عن قضايا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" الاتحاد الأوروبي بأنه منظمة "لا تبدو دائماً أنها" تريد للمملكة المتحدة النجاح.

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء، أن هذه التصريحات جاءت في الوقت الذي طالب فيه فروست بإحداث تغييرات في ترتيبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتعلق بأيرلندا الشمالية.

وأضافت أن الوزير دعا بروكسل- في خطاب ألقاه في لشبونة- إلى المساعدة في "معالجة القضايا الأساسية" المرتبطة ببروتوكول أيرلندا الشمالية والذي قال إنه يواجه مشكلات، مكررا مرة أخرى التهديد بتعليق ترتيبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالنسبة لأيرلندا الشمالية.