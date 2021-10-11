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تراجع العملة التركية إلى مستوى قياسي

11:15 م الإثنين 11 أكتوبر 2021
تراجع العملة التركية إلى مستوى قياسي

الليرة التركية

أنقرة - (د ب أ):

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى منخفض قياسي جديد، مع ارتفاع سعر العائد على سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب تزايد الضغوط على العملة التركية بسبب قرار البنك المركزي التركي غير المتوقع خفض الفائدة في الشهر الماضي.

واستمر تراجع الليرة أمام الدولار لتسجل أكثر من 9 ليرة لكل دولار. يأتي هذا التراجع في أعقاب ارتفاع سعر العائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر، في الوقت الذي تراجعت فيه جاذبية الأصول المالية الأعلى مخاطرة بالنسبة للمستثمرين نتيجة المخاوف من التضخم العالمي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع قيمة الليرة بأكثر من 9ر5% خلال الشهر الماضي، حيث تسارع هذا التراجع بعد قرار البنك المركزي غير المتوقع بخفض الفائدة يوم 23 أيلول/سبتمبر الماضي، مما أثار المخاوف من أن يكون خفض الفائدة عقبة في طريق جهود السيطرة على التضخم.

الليرة التركية أنقرة تركيا البنك المركزي التركي

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