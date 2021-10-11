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فيتنام تستأنف الرحلات الجوية الداخلية بعد 3 أشهر من التعليق

09:06 ص الإثنين 11 أكتوبر 2021
فيتنام تستأنف الرحلات الجوية الداخلية بعد 3 أشهر من التعليق

الطيران الفيتنامي

هانوي - (د ب أ):

أعلنت سلطات الطيران الفيتنامية أن الحكومة سمحت باستئناف 19 خطا للرحلات المحلية، بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من تعليقها بسبب كورونا.

وغادرت أمس أول رحلة تجارية بعد الإغلاق من هانوي متوجهة إلى مدينة "هو تشي منه"، بعد موافقة الحكومة.

وقالت هيئة الطيران المدني الفيتنامية، في بيان اليوم الاثنين، إن "استئناف أنشطة نقل الركاب بشكل عام، وأنشطة النقل الجوي بشكل خاص في الوضع الراهن له مدلول خاص ومهم، لأنه يضمن كلا من استعادة الإنتاج والأعمال، والطلب على السفر، وفي الوقت نفسه ضمان التنفيذ الصارم للتدابير لمنع تفشي فيروس كورونا".

ويتعين أن يكون الركاب قد تلقوا تطعيما كاملا ضد كورونا أو يحملون شهادة تثبت تعافيهم من الإصابة بالفيروس، أو نتيجة فحص كورونا سلبية تم إجراؤها قبل 72 ساعة من الصعود إلى الطائرة.

كما يُطلب من الركاب عزل أنفسهم ذاتيا ومراقبة حالتهم الصحية لمدة سبعة أيام على الأقل.

وتجدر الإشارة إلى أن الرحلات الدولية متوقفة منذ العام الماضي ولم يتم بعد استئنافها، إلا أن الحكومة تدرس خطة لاستقبال السياح الدوليين إلى جزر فو كووك من تشرين ثان/نوفمبر القادم إلى مارس 2022.

وقامت البلاد بتطعيم أكثر من 15 مليون شخص بشكل كامل، من إجمالي عدد السكان البالغ 98 مليون نسمة، مسجلة أحد أدنى معدلات التحصين في آسيا.

الطيران الفيتنامي فيتنام الرحلات الجوية الداخلية فيروس كورونا

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