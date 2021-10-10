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العراق يعلن نجاح خطة تأمين الانتخابات.. وضبط 190 مخالفًا

05:55 م الأحد 10 أكتوبر 2021
العراق يعلن نجاح خطة تأمين الانتخابات.. وضبط 190 مخالفًا

الانتخابات البرلمانية العراقية

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، نجاح خطة تأمين الانتخابات البرلمانية، مشيرة إلى أنه تم ضبط 190 مخالفًا، وأنه تم تطبيق إجراءات حازمة بحقهم وسيتم التحقيق معهم.

وقال رئيس الخلية اللواء سعد معن - لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن الوضع الأمني، والتنسيق الأمني والاستخباري، كان جيدًا، ما أدى إلى نجاح خطة تأمين الانتخابات، مؤكدًا أن الانتخابات عكست صورتين الأولى هي الديمقراطية الحقيقية والأخرى الانسيابية في العملية الانتخابية.

وأشار معن إلى أن الساعتين الأخيرتين شهدتا توافدًا كبيرًا جدًا من الناخبين، موضحًا أن القوات الأمنية ستبقى منتشرة بعد انتهاء التصويت، وأن جميع أماكن تخزين صناديق الاقتراع آمنة وطيران الجيش سيقوم بنقلها.

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