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الكاظمي يعلن إتمام إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق

05:56 م الأحد 10 أكتوبر 2021
الكاظمي يعلن إتمام إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق

مصطفى الكاظمي

بغداد -( د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساء اليوم الأحد إتمام إجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه في" تويتر": "أتممنا واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة ووفرنا الإمكانات لانجاحها".

وأضاف :"أشكر شعبنا الكريم، أشكر كل الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين في مفوضية الانتخابات والقوى الأمنية البطلة التي وفرت الأمن، والأمم المتحدة والمرجعية الدينية الرشيدة".

كانت المراكز الانتخابية في العراق أغلقت أبوابها مساء اليوم بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة إلكترونيا.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن العملية الانتخابية جرت بسلاسة وأجواء آمنه من دون حصول أية خروقات أمنية.

ومن المنتظر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق غدا الاثنين نتائج أولية للانتخابات البرلمانية.

ومن المقرر أن تتولى القوات العراقية تأمين ونقل صناديق الاقتراع جوا في وقت لاحق مساء اليوم إلى مخازن مؤمنة تحت حراسة القوات العراقية لحين استكمال الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات.

كما ستعلن بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات العراقية بعد غد الثلاثاء تقريرا أوليا عن سير الانتخابات البرلمانية المبكرة بعد مشاركتها بفريق رصد كبير.

مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي الانتخابات البرلمانية العراقية العراق

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