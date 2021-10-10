وزير الخارجية الأمريكي يلتقي مع نظيريه الإسرائيلي والإماراتي الأربعاء المقبل

واشنطن - (د ب أ):

قالت وزارة الخارجية الأمريكية مساء السبت إن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن سيجتمع مع نظيريه الإسرائيلي يائير لابيد والإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد يوم الأربعاء المقبل لبحث التطور الذي تم إحرازه في "اتفاقيات إبراهام" التي وقعت العام الماضي.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية- تلقته وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)- أن بلينكن سليتقي لابيد وعبد الله بن زايد يوم 13 أكتوبر الجاري في اجتماعين ثنائيين منفصلين ثم في اجتماع ثلاثي".

وأضاف البيان أن "الثلاثة سيناقشون التطور الذي تم إحرازه منذ توقيع اتفاقيات إبراهام العام الماضي وفرص التعاون المستقبلية وقضايا ثنائية أخرى، بما في ذلك الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان بلينكن قد تعهد الشهر الماضي بتشجيع المزيد من الدول العربية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال اجتماع افتراضي عقده مع نظرائه من إسرائيل ودول عربية بمناسبة مرور عام على توقيع مجموعة من الاتفاقات الدبلوماسية التاريخية.

ووقع مسؤولون من إسرائيل والإمارات والبحرين على "اتفاقات أبراهام" في البيت الأبيض في أيلول/سبتمبر من العام الماضي.​