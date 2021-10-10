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الرئاسة في مالي: إطلاق سراح راهبة كولومبية اختطفت عام 2017

02:52 ص الأحد 10 أكتوبر 2021
الرئاسة في مالي: إطلاق سراح راهبة كولومبية اختطفت عام 2017

خطف - ارشيفية

باماكو - (د ب أ):

أعلنت الرئاسة في مالي يوم السبت أنه تم إطلاق سراح راهبة كولومبية كانت قد اختطفت قبل نحو خمس سنوات في مالي.

وقال مكتب الرئاسة في مالي عبر تويتر إنه تم يوم السبت إطلاق سراح جلوريا سيسيليا نارفايز، التي اختطفت بالقرب من بلدة كوتيالا جنوبي البلاد القريبة من حدود بوركينا فاسو في فبراير 2017.

وقالت مارتا لوسيا راميريز نائبة الرئيس ووزيرة الخارجية الكولومبية في بيان "أنا في غاية السعادة لسماع نبأ تحرير مواطنتنا الحبيبة في مالي الأخت جلوريا سيسيليا نارفايز".

وقالت راميريز إن السلطات الكولومبية كانت تعمل "على مدار عدة أشهر" لتحقيق هذا الهدف، حيث طرح الرئيس إيفان دوكي القضية شخصيًا مع زعماء مالي والسنغال وغانا.

وقالت وزيرة الخارجية أيضا إن الفرصة أتيحت لها خلال زيارتها الأخيرة لباريس "لتحليل آخر دليل على أن [نارفايز] لا تزال على قيد الحياة"، مضيفة أنها طلبت من الحكومة الفرنسية المساعدة في جهود إنقاذ الأخت الراهبة الفرنسيسكانية.

يشار إلى أن السلطات الكولومبية قالت في عام 2018 إن خلية تابعة للقاعدة تحتجز الراهبة وطالبت بفدية لإطلاق سراحها. واتهمت الجماعة في مقطع فيديو نارفايز بمحاولة ممارسة التبشير مع مسلمين .

وشككت وزيرة الخارجية الكولومبية في ذلك الوقت ماريا أنجيلا هولجوين في دافع التبشير، قائلة إن الراهبة محتجزة لأسباب اقتصادية.

ويتعرض أعضاء الجماعات الدينية أو منظمات الإغاثة بانتظام لعمليات الاختطاف التي يقوم بها مسلحون أو متطرفون في مالي وأجزاء أخرى من غرب إفريقيا ، عادةً على أمل الحصول على فدية.​

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