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واشنطن: الكرة في ملعب إيران لكن الوقت ينفد للعودة إلى الاتفاق النووي

11:32 ص الجمعة 01 أكتوبر 2021
واشنطن: الكرة في ملعب إيران لكن الوقت ينفد للعودة إلى الاتفاق النووي

أنتوني بلينكن

واشنطن - أ ش أ

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن استعداد الولايات المتحدة التام؛ للعودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووي الإيراني" إذا كانت إيران مستعدة لفعل الشيء نفسه.

وحذر بلينكن - في تصريح صحفي وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة - من نفاد الوقت بالنسبة لإيران للعودة إلى الاتفاق حول برنامجها النووي، المبرم عام 2015 وسط مخاوف من فشل جهود إحياء الصفقة.

وقال "الكرة لا تزال في ملعبهم، لكن ذلك لن يستمر لوقت طويل، فمجرد العودة إلى شروط خطة العمل الشاملة المشتركة في لحظة ما، لن تكون كافية للاستفادة من ميزات الاتفاق نظرا للتقدم الذي حققته إيران في تطوير برنامجها النووي".

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