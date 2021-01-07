السويد: احتجاجات الكونجرس الأمريكي اعتداء على الديمقراطية
استوكهولم - أ ش أ
وصف رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الأمريكية (واشنطن) أمام مبنى الكونجرس بأنها تعد اعتداء على الديمقراطية.
وقال لوفين - وفقا لقناة (سي إن بي سي) الأمريكية، اليوم الخميس - إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" والعديد من أعضاء الكونجرس يتحملون مسئولية كبيرة عن التطورات المقلقة في واشنطن، مشيرا إلى أنه يجب احترام عملية الانتخابات الديمقراطية.
وكان محتجون مؤيدون لترامب قد اقتحموا أمس الأربعاء مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية، وهذا تسبب في اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.
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