البحرين وأمريكا توقعان مذكرات للتعاون المشترك بين البلدين‎

البحرين - (أ ش أ)

وقعت مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، ثلاث مذكرات للتعاون الثنائي بين البلدين تتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة وتعزيز أمن الحدود والمسافرين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، اليوم الأربعاء، مع القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي تشاد وولف والوفد المرافق له.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) بأنه قد جرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني ومشاريع التعاون المستقبلية فيما يتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتعزيز التدابير المتعلقة بحماية البنية التحتية الحيوية بين المركز الوطني للأمن السيبراني في مملكة البحرين ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وذلك في إطار بحث ومناقشة عدد من التحديات الأمنية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت الوكالة أن مذكرات التعاون المشترك، تتعلق الأولى والثانية بأمن الحدود والبضائع، والتأكيد على التعاون المكثف حاليا بين أجهزة إنفاذ القانون، وكذلك الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، فيما تتناول الشراكة الثالثة برنامج الدخول العالمي التابع للجمارك وحماية الحدود الأمريكية، والذي يهدف إلى دعم التجارة وتعزيز أمن المسافرين، وسيوفر للبحرينيين خدمة السفر السريع إلى الولايات المتحدة.