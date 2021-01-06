النمسا تُقدّم موعد توزيع لقاح كورونا.. والأولوية لهذه الفئات

فيينا- أ ش أ:

أعلن المستشار النمساوي سباستيان كورتس، أن الحكومة سوف تسرع وتيرة توزيع اللقاح ضد فيروس كورونا، لتبدأ على الفور بدلا من الاسبوع المقبل.

وقال كورتس، الأربعاء، إن التطعيم هو عامل تغيير قواعد اللعبة في مكافحة الوباء لذلك لا ينبغي تخزين جرعات اللقاح وبدء توزيعها فى أسرع فرصة .

وذكر كورتس أن المسنين والفئات الضعيفة على وجه الخصوص لها الحق في التطعيم في أسرع وقت ممكن.

ولفت كورتس الى أنه ناقش هذا الامر مع وزارتي الدفاع والصحة ومع حكام الولايات النمساوية للاتفاق على خطة تسريع بدء التطعيم على نطاق واسع مشيرا الى أنه لن يتم الانتظار حتى 12 يناير الجاري وهو الموعد المحدد مسبقا لتوزيع اللقاح .

وذكر كورتس أن التطعيم يحتاج الى السرعة لانقاذ حياة الإنسان ولا يوجد سبب لتخزين جرعات التطعيم بشكل مؤقت حتى الاسبوع المقبل .

وأشار كورتس أن حصة النمسا من اللقاح لايمكن تغييرها لأنه قرار الاتحاد الاوروبي وكل دولة تحصل على حصتها العادلة من عملية الشراء التى قام بها الاتحاد الأوروبي.