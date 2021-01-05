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انتشال أكثر من ألفي جثة عقب انتهاء القتال في قره باغ

10:10 م الثلاثاء 05 يناير 2021
انتشال أكثر من ألفي جثة عقب انتهاء القتال في قره باغ

القتال في قره باغ

يريفان - (د ب أ)

بعد مرور قرابة شهرين على انتهاء القتال في منطقة ناجورنو قره باغ الواقعة في جنوب القوقاز، يتواصل البحث عن قتلى من الجنود والمدنيين.

وبحسب معلومات نشرت اليوم الثلاثاء، انتشلت سلطات ناجورنو قره باغ وحدها 1184 جثة.

كان قد تم أول أمس الأحد اكتشاف رفات حوالي 20 شخصًا، كان من بينهم قروي مسن. ويتعين أن يوضح الآن فحص الطب الشرعي هويات هؤلاءالأشخاص.

ولدى متخصصين من أذربيجان فرق بحث خاصة بهم ، ويقولون إنهم انتشلوا حتى الآن جثث 334 جنديًا أذربيجانيًا قُتلوا و 988 من أفراد القوات المسلحة الأرمينية.

ويعني هذا أنه تم اكتشاف أكثر من 2000 جثة.

ونقلت وسائل إعلام أذربيجانية عن رئيس اللجنة الحكومية المسؤولة عن عمليات البحث أن العمل لم ينته بعد.

قال أطباء الطب الشرعي في أرمينيا إنهم فحصوا حوالي 3360 جنديًا قتيلاً.

ويقدر عدد المفقودين بأكثر من 1000 شخص. ويتم الاحتفاظ برفات عدد لا يحصى من الجنود في مشارح البلاد. ولم تعط السلطات رقمًا محددًا بعد.

وتخشى المعارضة من أن يؤدي اكتشاف حجم الموقف إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل ، لأنه كانت هناك احتجاجات على مدار أسابيع ضد رئيس الوزراء نيكول باشينيان في جمهورية أرمينيا الفقيرة السوفيتية السابقة .

وتلقى المعارضة والمتظاهرون باللوم علي رئيس الوزراء في الهزيمة العسكرية على أيدي أذربيجان المجاورة ويطالبون باستقالته.

وقال باشينيان في خطابه بمناسبة العام الجديد: "علينا مواجهة الحقائق الجديدة" وحذر من انتشار الفوضى والذعر في أرمينيا.

قره باغ القوات المسلحة الأرمينية أذربيجان

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