الجبير: التاريخ سيسجل أن قمة العلا برئاسة السعودية تمثل انطلاقة جديدة
وكالات
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، الثلاثاء، إن قمة العلا انطلاقة نصون فيها البيت الخليجي من التهديدات الخارجية، حسبما ذكرت العربية.
وتابع الجبير في تصريحات بعد ختام القمة الخليجية في مدينة العلا السعودية، أنه يفلح من يحاول الاصطياد بالماء العكر.
وقال إن التاريخ سيسجل بأن القمة الخليجية في العلا برئاسة السعودية تمثل انطلاقة جديدة.
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