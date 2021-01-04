مجلس التعاون الخليجي يرحب بفتح الأجواء الجوية والحدود بين السعودية وقطر

وكالات

رحب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الاثنين، بفتح الأجواء الجوية و الحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، والذي أعلن عنه وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بعد اتصالات هاتفية أجراها صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مع كلا من الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، مساء اليوم .

وأكد الحجرف في بيان عبر موقع المجلس الإلكتروني، بأن هذه الخطوة والتي تأتي عشية انعقاد الدورة 41 للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة العلا و التي تنطلق أعمالها غدًا الثلاثاء، إنما يعكس الحرص الكبير و الجهود الصادقة التي تبذل لضمان نجاح القمة والتي تنعقد في ظل ظروف استثنائيه و يعلق عليها أبناء مجلس التعاون الكثير من الآمال بهدف تعزيز قوة ومنعة المجلس و تماسكه و الحفاظ على مكتسباته و كذلك قدرته على تجاوز كل المعوقات والتحديات بفضل الله ثم بحكمة وحنكة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والتي كانت دائما المرجع والملاذ في مواجهة التحديات التي تعترض مسيرة المجلس والذي يمثل الخيار الاستراتيجي لدولة والبيت الكبير الذي يحتضن أبناءه.

وأكد الحجرف بأن أبناء مجلس التعاون إذ يستبشرون بهذه الخطوة يتطلعون إلى تعزيز وتقوية البيت الخليجي و النظر للمستقبل بكل ما يحمله من آمال وطموحات وفرص نحو كيان خليجي مترابط و متراص يعمل لخدمة دوله وشعوبه ويدفع بعجلة التنمية والتقدم والأمن والاستقرار.

ورفع الحجرف الشكر والتقدير والتهنئة لصاحب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في هذا اليوم المبارك وإلى أبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والذين يشهدون بداية مرحلة جديدة من مسيرتنا المباركة يقودها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بعون الله وتوفيقه لتحقيق الخير والنماء والأمن والازدهار للمجلس و دوله و ابنائه.

وختم الحجرف حديثه بالدعاء إلى الله أن يحفظ مجلس التعاون ويحفظ قادته وشعوبه من كل شر و مكروه ليستمر في أداء مهامه في تعزيز التضامن الخليجي والعربي ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.