رويترز: محكمة لندن ترفض طلبا أمريكيا بتسليم أسانج

وكالات:

رفضت محكمة لندن اليوم الاثنين طلب السلطات الأمريكية تسليم جوليان أسانج، مؤسس موقع "ويكيليكس"، للولايات المتحدة، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وفي جلسة استماع في المحكمة الجنائية المركزية "أولد بيلي" بلندن، رفضت القاضية فانيسا بارايتسر جميع حجج فريق أسانج القانوني تقريبا، لكنها قالت إنها لا تستطيع تسليمه لأن هناك خطرا حقيقيا أن ينتحر.

وقالت: "في ظل ظروف العزلة شبه التامة.. أنا مقتنعة أن الإجراءات (المقترحة من السلطات الأمريكية) لن تمنع السيد أسانج من إيجاد طريقة للانتحار".

وسبق أن قال المحامون الذين يمثلون الحكومة الأمريكية، إنهم سيطعنون في الحكم إذا نص على رفض تسليم أسانج، ما قد يؤدي إلى سنوات من الجدل القانوني.

واتهم المدعون الأمريكيون أسانج البالغ من العمر 49 عاما بـ17 تهمة تجسس وتهمة واحدة تتعلق بإساءة استخدام الكمبيوتر تصل عقوبتها القصوى إلى 175 عاما في السجن.

ويقول فريق دفاع أسانج إن الملاحقة القضائية بأكملها كانت ذات دوافع سياسية، وبدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن تسليمه سيشكل تهديدا خطيرا لعمل الصحفيين.