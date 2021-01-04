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مقتل 38 من عناصر طالبان في عملية أمنية بإقليم قندهار جنوب أفغانستان

08:38 ص الإثنين 04 يناير 2021
مقتل 38 من عناصر طالبان في عملية أمنية بإقليم قندهار جنوب أفغانستان

السلطات الأفغانية

كابول - (أ ش أ):
أعلنت السلطات الأفغانية عن مقتل ما لا يقل عن 38 من مسلحي حركة طالبان بإقليم قندهار جنوب أفغانستان.
وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الاثنين، إن القوات استهدفت 38 من مقاتلي طالبان في منطقتي أرجنداب وزهاري بإقليم قندهار أثناء تخطيطهم لشن هجمات على قوات الأمن والدفاع الوطني.
وخلال الاشتباكات، دمرت القوات الأفغانية 3 من معاقل مقاتلي طالبان وكمية كبيرة من أسلحتهم وذخائرهم.
وقالت وزارة الدفاع في بيان على موقع "تويتر" : "قُتل 38 من عناصر طالبان في زرهاي وأرجنداب بإقليم قندهار أمس.. كانوا يخططون لمهاجمة مواقع تابعة لقوات الأمن والدفاع الوطني عندما استهدفتهم قوات الجيش والقوات الجوية الأفغانية ودمرت 3 معاقل وكمية كبيرة من أسلحتهم وذخائرهم".

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