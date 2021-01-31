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أمين عام مجلس التعاون الخليجي يزور العراق غدًا

06:06 م الأحد 31 يناير 2021
أمين عام مجلس التعاون الخليجي يزور العراق غدًا

نايف بن فلاح الحجرف

بغداد - (د ب أ)

يزور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف، العاصمة العراقية بغداد، غدًا الاثنين.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد.

وقال البيان أن الحجرف سيجتمع مع وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين في مقر وزارة الخارجية لبحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ومن المنتظر أن يلتقي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلال الزيارة الرئيس العراقي برهم صالح ورئيسي البرلمان محمد الحلبوسي والحكومة مصطفى الكاظمي.

نايف فلاح الحجرف مجلس التعاون الخليجي أمين عام مجلس التعاون الخليجي العراق

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