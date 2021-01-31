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طيران لبنان تلغي رحلاتها إلى السعودية اعتبارا من الغد وحتى 8 فبراير

05:32 م الأحد 31 يناير 2021
طيران لبنان تلغي رحلاتها إلى السعودية اعتبارا من الغد وحتى 8 فبراير

شركات الطيران في لبنان

بيروت - (أ ش أ):

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية إلغاء رحلاتها كافة إلى السعودية (الرياض - جدة - الدمام)، ابتداء من يوم غد الإثنين الأول من فبراير حتي يوم الاثنين الموافق 8 فبراير القادم.

وأضافت الشركة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الأحد- أنه سيتم تعليق جميع الرحلات باستثناء رحلة واحدة يوم الخميس القادم -الموافق 4 فبراير القادم- كرحلة إجلاء من الرياض إلى بيروت.

كما سيتم إلغاء رحلات الطيران الى مطار "شارل دو غول " بفرنسا أيام الإثنين - الأربعاء - الخميس والسبت القادمين والإبقاء على الرحلات التي تسيرها أيام الثلاثاء والجمعة والأحد (2 و5 و7 فبراير القادم).

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طيران لبنان الخطوط الجوية اللبنانية السعودية

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