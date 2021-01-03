بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة
غزة - (أ ش أ):
استهدفت زوارق قوات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، مساء اليوم الأحد، مراكب الصيادين قبالة شواطيء جنوب قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن زوارق الاحتلال فتحت نيران رشاشاتها وقذائفها المضيئة تجاه قوارب الصيد، ما دفع الصيادين إلى التراجع باتجاه الشاطيء.
وفي سياق آخر، قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، لوكالة (وفا)، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مساء اليوم حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس، ومنعت المركبات الفلسطينية من المرور بكلا الاتجاهين، فيما تجمع عشرات المستوطنين على شارع نابلس قلقيلية.
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