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المملكة المتحدة تسمح بعودة تشغيل طائرات "بوينج 737" لأول مرة منذ نحو عامين

07:44 م الأربعاء 27 يناير 2021
المملكة المتحدة تسمح بعودة تشغيل طائرات "بوينج 737" لأول مرة منذ نحو عامين

طائرات بوينج 737 ماكس

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت هيئة الطيران المدني البريطانية السماح بعودة تشغيل طائرات "بوينج 737 ماكس" للمرة الأولى منذ حظر تشغيل ذلك الطراز قبل نحو عامين على إثر حادث وقع لطائرة من ذلك النوع تابعة للخطوط الإثيوبية.
ونقلت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، عن بيان للهيئة، اليوم الأربعاء، وجاء في نصه: إنها "ستسمح لخطوط طيران المملكة المتحدة بعودة تشغيل رحلات ركاب بطائرات طراز بوينج 737 ماكس تحت رقابة وثيقة، فضلا عن رفع الحظر المفروض على سير تلك الطائرات في المجال الجوي للمملكة".
ومن جانبه، قال مدير الهيئة، ريتشارد موريارتي، إن "القرار لم يتخذ بسهولة، وأن الهيئة لم تكن لتسمح بعودة تشغيل تلك الطائرات دون التأكد من صلاحيتها للتشغيل بشكل آمن".
وكانت وكالة سلامة الطيران الأوروبية قد أعلنت قرارًا مماثلا في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.
يشار إلى أنه تم إيقاف تشغيل طائرة بوينج 737 ماكس في عدة أنحاء من العالم في مارس 2019 بعد حادثتين في ستة أشهر فقط لخطوط ليون إير الإندونيسية والخطوط الإثيوبية، ما أسفر عن مقتل 346 شخصًا.
وكانت عدة دول أعلنت تعليق تشغيل الطائرات من طراز "بيونج 737 ماكس 8" على إثر الحادثين

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حوادث الطائرات بوينج 737 بريطانيا

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