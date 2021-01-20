"تويتر" ينقل حسابات البيت الأبيض إلى إدارة بايدن

وكالات

أعلن المتحدث باسم موقع التغريدات الصغيرة "تويتر" نيك باسيليو، مساء الأربعاء، نقل حسابات البيت الأبيض على منصته من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى إدارة الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، جو بايدن، حسبما ذكرت "سي إن إن" الإخبارية.

وقال المتحدث باسم تويتر، إن الحسابات التي نقلت وأرشفت على المنصة، تابعة حاليًا للبيت الأبيض والرئيس المنتخب جو بايدن، وزوجته، ونائبته كامالا هاريس، وزوجها دوغ أمهوف، والمتحدثة باسم بايدن جينيفر بساكي