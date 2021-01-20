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بايدن يتعهد "بالوحدة" وهزيمة نهج تفوق العرق الأبيض في أمريكا

07:16 م الأربعاء 20 يناير 2021
بايدن يتعهد "بالوحدة" وهزيمة نهج تفوق العرق الأبيض في أمريكا

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ)

تعهد جو بايدن، في خطابه الأول كرئيس للولايات المتحدة، بـ "هزيمة" نهج تفوق العرق الأبيض والتطرف الداخلي، فيما سلم بصحة احتجاجات الصيف الماضي ضد العنصرية ووحشية الشرطة.

قال: "حلم العدالة للجميع لن يتأجل بعد الآن".

وأضاف: "يمكننا أن نفعل أمورا عظيمة عن طريق الوحدة ".

وأدى بايدن، اليمين الدستورية قبل قليل، ليصبح الرئيس الأمريكي الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية رسميًا.

أدت كامالا هاريس، اليمين الدستورية كنائبة للرئيس المنتخب جو بايدن.

وبدأت منذ قليل، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في مقر الكونجرس، بالعاصمة واشنطن.

ووصل بايدن، وزوجته إلى منصة التنصيب في الكونجرس، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وغادر ترامب، اليوم الأربعاء، البيت الأبيض للمرة الأخيرة، بعد انتهاء فترته الرئاسية. وأعرب عن اعتزازه بالفترة التي قضاها رئيسًا للولايات المتحدة، مؤكدًا أنه "سيعود مرة أخرى بشكل ما".

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