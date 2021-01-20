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تركيا: أكثر من مليون شخص حصلوا على اللقاح المضاد لكورونا

02:56 م الأربعاء 20 يناير 2021
تركيا: أكثر من مليون شخص حصلوا على اللقاح المضاد لكورونا

لقاح كورونا

اسطنبول - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، أن عدد من تم تلقيحهم ضد فيروس كورونا في البلاد تجاوز مليون شخص، وذلك بعد أسبوع من انطلاق حملة للتطعيم على مستوى البلاد.
وبدأت الحملة في 14 كانون ثان/يناير باللقاح الذي طورته شركة "سينوفاك" الصينية. وبدأت الحملة بالعاملين في تقديم الرعاية الصحية، أعقبهم كبار السن.
وتلقت تركيا، التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة، ثلاثة ملايين جرعة من لقاح سينوفاك في ديسمبر.
وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي تلقى اللقاح، وتم بث ذلك على شاشات التليفزيون، عن خطط للحصول على 25-30 مليون جرعة إضافية من سينوفاك.
وسجلت تركيا نحو 4ر2 مليون إصابة بكورونا وأكثر من 24 ألف حالة وفاة منذ مارس.

لقاح كورونا اسطنبول تركيا وزارة الصحة التركية

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