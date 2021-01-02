الحكومة المركزية اليابانية ترجئ إعلان حالة الطوارئ في طوكيو

طوكيو- (د ب أ):

امتنعت الحكومة المركزية اليابانية عن إعلان حالة طوارئ في طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة، على الرغم من مطالبة السلطات المحلية ياسوتوشي نيشيمورا، الوزير المسؤول عن مواجهة فيروس كورونا بالقيام بذلك لاحتواء التفشي الذي لا يظهر أي مؤشرات كبيرة عن تراجعه، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وقررت الحكومة اليابانية إجراء مشاورات مع خبراء مرة أخرى قبل إصدار قرار، طبقا لما ذكره الوزير، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات مع حكام من طوكيو ومقاطعات مجاورة.

وأضاف "إننا اتفقنا على أن منطقة العاصمة في وضع خطير، بما يكفي لفرض حالة طوارئ. الطلب الصادر عن الحكام الأربعة سيتم دراسته".

وكانت مصادر يابانية قد توقعت أن تطلب حكومات طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة أخرى من الحكومة اليابانية المركزية بعد ظهر اليوم السبت إعلان حالة طوارئ، وسط زيادة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم السبت.

وذكرت مصادر أن طوكيو ستقدم الطلب إلى جانب مقاطعات سايتاما وشيبا وكاناجاوا، حيث تنتشر فيها العدوى أيضا بشكل سريع.

وسجلت العاصمة رقما قياسيا من الإصابات أمس الأول الخميس وهو 1337 حالة، حيث تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية ألف حالة للمرة الأولى. وفي أول يوم من العام الجديد، أكدت طوكيو 783 حالة، وهو ثاني أعلى رقم، يتم تسجيله في يوم جمعة.

كما ارتفع عدد المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات أمس الجمعة أيضا إلى رقم قياسي.

وحذر خبراء من أن المؤسسات الطبية في طوكيو تتعرض لضغط شديد.