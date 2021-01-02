الهند تعتزم تطعيم 30 مليون من العاملين في الخطوط الأمامية في المرحلة الأولى

نيودلهي- (د ب أ):

ذكر وزير الصحة الهندي، هارش فاردهان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن البلاد تعتزم تطعيم 30 مليون من العاملين في الخطوط الأمامية في المرحلة الأولى من التطعيمات، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وأضاف الوزير أن المجموعة الأولى ستشمل عشرة ملايين من موظفي الرعاية الصحية.

وتضع الحكومة أيضا اللمسات النهائية لخطط تطعيم 270 مليون شخص آخرين، يتم إعطاؤهم الأولوية، من بينهم المسنون، بحلول يوليو المقبل.

وأضاف أن الهند تعتزم جعل اللقاحات متاحة بالمجان في مختلف أنحاء البلاد.

وعلى الرغم من أن حالات الإصابة اليومية في الهند تراجعت عن الذروة في سبتمبر الماضي، مازالت البلاد تشهد ثاني أكبر حالات تفش للفيروس وتواجه أول انكماش اقتصادي لها خلال العام بأكمله منذ عام 1980 .