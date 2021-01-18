تونس: ايقاف 88 شخصا في أعمال شغب بولاية "نابل"
تونس - أ ش أ
قال مصدر أمني اليوم الإثنين، إن قوات الأمن بولاية نابل التونسية تمكنت مساء أمس الأحد، من إيقاف 98 شخصا على خلفية أعمال الشغب ومحاولة نهب الممتلكات العامة والخاصة بعدد من مناطق الولاية.
وأكد المصدر الأمني - لوكالة تونس أفريقيا للأنباء - عودة الهدوء إلى المناطق التي شهدت أعمال الشغب ، موضحا أن الوحدات الأمنية نجحت في التصدي لمحاولات النهب والتخريب حيث تمت السيطرة على الوضع قبل حلول منتصف الليل.
وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل إصابة 8 من قوات الأمن بنابل بإصابات طفيفة، إضافة إلى إصابة فرد أمن بحروق في الوجه نتيجة رشقه بزجاجات حارقة.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:وزير الخارجية الروسي: حجب حسابات ترامب "عمل شيطاني"
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
156397
عدد المصابين
-
122993
عدد المتعافين
-
8583
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
94869153
عدد المصابين
-
67688983
عدد المتعافين
-
2028894
عدد الوفيات
إعلان