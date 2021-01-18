اتهام 5 أشخاص في أستراليا بسرقة سلمون بملايين الدولارات
سيدني - ( د ب أ ):
ذكرت شرطة نيو ساوث ويلز اليوم الاثنين أن امرأتين وثلاثة رجال تم اتهامهم بسرقة حوالى 250 طنا من سمك السلمون بقيمة تتجاوز 4 ملايين دولار أسترالى (3 ملايين دولار أمريكى) من مصنع لتجهيز الأسماك.
وبدأت الشرطة التحقيق في ديسمبر 2020 بعد أن اكتشف المدير التنفيذي لشركة استزراع وتصنيع السلمون أن حوالي 600 كيلوجرام من سمك السلمون تختفي يوميا من المصنع الواقع في إنجليبرن، جنوب غربي سيدني.
وأسفرت التحقيقات عن اعتقال امرأتين وثلاثة رجال من موظفي الشركة. وفصلت الشركة موظفيها الخمسة.
وذكرت الشرطة أن الخمسة "استخدموا مناصبهم داخل الشركة لتصنيف منتجات السلمون الممتازة كأسماك غير صالحة للاستخدام، ثم يتم إخراجها من المصنع ونقلها للبيع أو المقايضة بمنتج آخر".
وتتردد مزاعم بأن المجموعة سرقت أكثر من 250 طنا من سمك السلمون بين يونيو وديسمبر 2020، وفقا للشرطة.
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