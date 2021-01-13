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قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف موقعًا لحماس في غزة

06:56 م الأربعاء 13 يناير 2021
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف موقعًا لحماس في غزة

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف موقعًا لحماس

غزة - (د ب أ)

قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، موقعًا لحركة حماس في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.
وذكرت المصادر أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بقذيفتين "موقعًا للرصد" يتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس جنوب قطاع غزة، ما أدى لأضرار مادية دون وقوع إصابات.
وقالت مصادر إسرائيلية إن إطلاق القذيفتين جاء بعد تعرض قوة تابعة للجيش لإطلاق نار قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة دون وقوع إصابات.

قصف مدفعي إسرائيلي حماس قطاع غزة

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