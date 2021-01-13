قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف موقعًا لحماس في غزة
غزة - (د ب أ)
قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، موقعًا لحركة حماس في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.
وذكرت المصادر أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بقذيفتين "موقعًا للرصد" يتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس جنوب قطاع غزة، ما أدى لأضرار مادية دون وقوع إصابات.
وقالت مصادر إسرائيلية إن إطلاق القذيفتين جاء بعد تعرض قوة تابعة للجيش لإطلاق نار قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة دون وقوع إصابات.
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