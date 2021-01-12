ظريف يرد على تصريحات بومبيو: يروج الأكاذيب ومحض خيال

وكالات

رد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مساء الثلاثاء، على تصريحات نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، التي وجه خلالها اتهامات لطهران بالتواطؤ مع قادة تنظيم القاعدة، متهًا إياه "بترويج الأكاذيب".

وكتب ظريف عبر صفحته الرسمية في "تويتر": "من الإشارة إلى كوبا وإلى خيال رفع السرية، عن إيران والقاعدة، فإن السيد الكاذب والمخادع والسارق، ينهي حياته المهنية الكارثية وهو ينشر أكاذيب جديدة مؤججة للحروب".

وتابع الوزير الإيراني: "لكن لا ينخدع أحد. فقد جاء جميع إرهابيي 11 سبتمبر من الوجهات المفضلة لبومبيو في الشرق الأوسط، ولم يأت أحد من إيران".

وكان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، مساء الثلاثاء، قال في وقت سابق من اليوم، إن طهران ساعدت القاعدة في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر، ووصف إيران بأنها "أفغانستان الجديدة" التي تمثل محطة انطلاق جديدة للقاعدة.

وتابع أن القاعدة تعمل تحت عباءة النظام الإيراني، وأن طهران تسهل وتساعد التواصل بين عناصر القاعدة.