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نتنياهو يزيل صورة له مع ترامب من حسابه على "تويتر"

11:13 ص الثلاثاء 12 يناير 2021
نتنياهو يزيل صورة له مع ترامب من حسابه على "تويتر"

نتنياهو و ترامب

وكالات:

أزال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، صورة تجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان يضعها في صدر حسابه على موقع "تويتر".

وظلت صورة نتنياهو وهو يجلس بجانب ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض، تحتل هذا الموقع الرفيع على حساب نتنياهو الرسمي كعلامة على العلاقات الوطيدة بين الطرفين.

واحتفظ نتنياهو بصورته هذه مع ترامب، حتى بعد هزيمة الأخير في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر أمام الديمقراطي جو بايدن.

وأفادت "رويترز" بأنه لم ينشر أي تفسير على الموقع الخاص بنتنياهو لسبب إزالة صورة ترامب.

يأتي ذلك قبل يوم من تحرك مجلس النواب الأمريكي المتوقع لبدء بحث مساءلة ترامب، على وقع بعد حادث اقتحام أنصاره الكونجرس الأسبوع الماضي.

بنيامين نتنياهو سرائيل ئيس الوزراء الإسرائيلي ويتر رامب تنياهو و ترامب

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