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فنزويلا تسجل 438 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 116 ألفا و610 حالات

08:43 ص الإثنين 11 يناير 2021
فنزويلا تسجل 438 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 116 ألفا و610 حالات

أرشيفية

كراكاس - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الإثنين، تسجيل 438 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من بينهم 14 حالة وافدة.
ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 116 ألفا و610 حالات، تعافى منهم 115 آلاف و126 حالة.
ويبلغ عدد الحالات النشطة 4 آلاف و990 حالة بينما بلغت حصيلة الوفيات 1061 حالة.

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Asha
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