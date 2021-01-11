روسيا اليوم: صفقات جديدة بين إسرائيل والبحرين والإمارات
وكالات
أكدت روسيا اليوم أنه من المقرر توقيع شركة المياه الوطنية الإسرائيلية "ميكوروت"، خلال الأيام القليلة المقبلة، أول صفقة لتزويد البحرين بتكنولوجيا لتحلية مياه البحر المالحة.
ونقلت عن صفحة "إسرائيل بالعربي" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الشركة الإسرائيلية أجرت محادثات أيضا مع مؤسسات حكومية في الإمارات، حول سبل التعاون في مجالات تكنولوجيا المياه التي تتمتع فيها إسرائيل بخبرة كبيرة.
يذكر أن إسرائيل وقعت اتفاقيتي تطبيع مع كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين.
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