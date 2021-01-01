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الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا تتجاوز حاجز العشرين مليون

07:10 م الجمعة 01 يناير 2021
الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا تتجاوز حاجز العشرين مليون

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم الجمعة، بنسبة 2ر1% مقارنة بالفترة نفسها من اليوم السابق، لتصل إلى نحو 20 مليون حالة إصابة بشكل إجمالي حتى الساعة 0707 صباحاً بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا 345 ألفا و 844.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغ 1% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 3ر2 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 4ر1%، مقارنة بالفترة نفسها من اليوم السابق.

وسجلت ولاية مين زيادة في أعداد الإصابات بلغت نسبتها 3% مقارنة بالفترة ذاتها من اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 24 ألفا و201.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أيضا أكبر عدد من حالات الوفاة في غضون الساعات الأربع والعشرين المنصرمة بواقع 569 حالات.

فيروس كورونا الولايات المتحدة كوفيد 19

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