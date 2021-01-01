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مرضى كورونا يشغلون 18.3% من أسِرَّة المستشفيات بأمريكا

07:11 م الجمعة 01 يناير 2021
مرضى كورونا يشغلون 18.3% من أسِرَّة المستشفيات بأمريكا

فيروس كورونا في أمريكا

واشنطن- (د ب أ):

ذكرت وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية اليوم الجمعة، أن المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) يشغلون أكثر من 18% من أسِرَّة المستشفيات في البلاد حتى 30 ديسمبر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أن هذا المعدل انخفض إلى 18.3% من 18.4% في اليوم السابق عليه.

وبلغ إجمالي أسِرَّة المستشفيات التي يشغلها مرضى كوفيد-19 ما يصل إلى 129 ألفًا و52 سريرًا.

وارتفع معدل إشغال المستشفيات الأمريكية بنحو 0.3% فوق معدل الـ18% الذي استمر لمدة 5 أيام.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر نسبة إشغال لأسِرَّة المستشفيات بسبب مرضى كوفيد-19حيث بلغت النسبة 32.9%، تليها ولاية أريزونا بنسبة 31.9%.

وكانت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد ارتفعت بنسبة 1.2% خلال 24 ساعة حتى الساعة 0707 صباح اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، لتصل إلى نحو 20 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

أمريكا فيروس كورونا وزارة الصحة واشنطن

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