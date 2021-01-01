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الوكالة الدولية للطاقة: إيران تنوي رفع نسب تخصيب اليورانيوم لأكثر من 20%

07:09 م الجمعة 01 يناير 2021
الوكالة الدولية للطاقة: إيران تنوي رفع نسب تخصيب اليورانيوم لأكثر من 20%

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وكالات:

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن طهران تنوي رفع نسب تخصيب اليورانيوم لأكثر من 20 بالمئة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

كان محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أعلن منذ أيام، أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعمل على رفع درجة تخصيب اليورانيوم حتى 20%، لتأمين كمية 120 كجم بغضون عام.

وقال واعظي: واثقون من أننا سنوفر 120 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% بغضون عام"، مشيرا إلى أنه "تم إبلاغ الخارجية، ومنظمة الطاقة الذرية بالبدء بتطبيق قانون البرلمان" الإيراني.

وقال اسحق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، حسن روحاني، يوم الاثنين الماضي، إن الحكومة أبلغت الجهات التنفيذية بالبدء بتنفيذ قانون "الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات" الذي صدق عليه البرلمان.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخصيب اليورانيوم إيران

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