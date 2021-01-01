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إخلاء مطار في نيوزيلندا بعد تهديد بوجود قنبلة

11:09 ص الجمعة 01 يناير 2021
إخلاء مطار في نيوزيلندا بعد تهديد بوجود قنبلة

أرشيفية

ويلينجتون - أ ش أ

أعلنت السلطات في مدينة جيسبورن شمال شرقي نيوزيلندا، إخلاء مطار المدينة، بعد تلقيها تهديد بوجود قنبلة؛ ما أدى إلى تأخير عدد من الرحلات.

وذكرت -قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، نقلا عن موقع "مطار جيسبورن" على "فيسبوك"- أن "تهديدا بوجود قنبلة أدى إلى إغلاق المطار وتم إخلاء مبنى المطار بعد الساعة 11 صباحا" بالتوقيت المحلي النيوزيلندي.

وأضافت: أنه تم تحويل الرحلات الجوية في منتصف الطريق.. ولا يسمح لأي شخص بالعودة إلى المبنى أو إلى موقف السيارات للحصول على سياراتهم، لافتة إلى أنه بعد أن قامت الشرطة بتفتيش الموقع دون العثور على أي قنبلة، تمت إعادة فتح المطار أمام المسافرين وحركة الطيران.

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