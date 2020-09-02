الدفاع الجزائرية: توقيف إرهابيين وإبطال مفعول 11 قنبلة
الجزائر - (د ب أ)
أوقفت وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي بالجزائر، خلال الفترة الممتدة من 25 أغسطس الماضي إلى 1 سبتمبر الحالي، عنصري دعم للإرهاب، وابطال 11 قنبلة تقليدية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الجزائرية أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش، 11 قنبلة تقليدية الصنع، خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من تبسة والمدية والشلف والجلفة".
وأضاف: "فيما تم توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية، بكل من ورڨلة جنوب شرق البلاد وتلمسان في الشمال الغربي للجزائر".
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