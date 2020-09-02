ألمانيا تستدعي سفير روسيا على خلفية قضية نافالني

برلين - (د ب أ)

استدعت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، السفير الروسي فى برلين، بعد ظهور نتائج اختبار كشفت عن وجود دليل على تسميم المعارض أليكسى نافالني بغاز أعصاب، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية هايكو ماس.

وقال ماس للصحفيين في برلين: "لقد سألته الحكومة الألمانية مرة أخرى بصورة قاطعة لتوضيح خلفية تسميم أليكسى نافالنى بعد ثبوتها حاليًا بشكل كامل، وبشفافية تامة".