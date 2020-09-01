الفيضانات في أفغانستان تقتل 190 شخصًا وتدمر آلاف المنازل

كابول- (د ب أ):

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان، الثلاثاء، أن الفيضانات العارمة المدمرة التي تجتاح أفغانستان من نحو أسبوع دمرت أكثر من أربعة آلاف منزل وأودت بحياة ما لا يقل عن 190 شخصا وألحقت إصابات بنحو 172 شخصا آخرين.

وذكر وزير الدولة لإدارة الكوارث والشؤون الإنسانية غلام بهاء الدين جيلاني في مؤتمر صحفي أن الفيضانات دمرت أكثر من ألف منزل بشكل كامل ونحو ثلاثة آلاف منزل بشكل جزئي.

وقال جيلاني: "لسوء الحظ، كان حجم الفيضانات هائلا وغير مسبوق ... اجتاحت الفيضانات 15 إقليما مع فاصل بسيط للغاية".

وتدعم فرق الإغاثة الحكومية والدولية ما يصل إلى أربعة آلاف أسرة تضررت من الفيضانات. كما تأثرت الأراضي الزراعية والبنية التحتية العامة.

واستمرت عمليات البحث والإنقاذ في جميع أنحاء الأقاليم المتضررة بشدة لعدة أيام. وحوصر العديد من الضحايا تحت الأنقاض والمنازل المنهارة.

وقال مسؤولون الأسبوع الماضي إن ما يقرب من 100 شخص لقوا حتفهم في إقليم باروان في الشمال، وهو الأكثر تضررا.

وشهدت أفغانستان عدة فيضانات شديدة في عام 2019، أسفرت عن تدمير أكثر من 10 آلاف منزل وتضرر نحو 180 ألف شخص، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لمساعدات الطوارئ (أوتشا).